Barrick Gold-Aktie erreicht das erste wichtige Ziel!

seit dem Ausbruch aus der bullischen Flagge, auf die wir immer wieder hingewiesen haben, hat die Barrick Gold-Aktie nun ca. 14,50 % an Wert hinzugewonnen. Sie erreichte in der vergangenen Woche allerdings das erste von uns anvisierte technische Ziel, das sich als Widerstandszone zwischen 19,50-20,50 US-Dollar je Feinunze darstellt.

Horizontale Widerstandszone

Diese horizontale Widerstandszone dürfte in Anbetracht eines stärkeren US-Dollars sowie einem daraus möglicherweise resultierenden schwächeren Goldpreis nicht leicht zu überwinden sein. Der Goldpreis ist bisher an dem 200-Wochendurchschnitt gescheitert. Mit der Aussicht auf weitere Zinsschritte in den USA dürfte diese Marke, die in etwa bei 1.240 US-Dollar je Feinunze verläuft, ebenfalls nicht leicht zu überwinden sein.

Dennoch folgt die Barrick Gold-Aktie aus der markttechnischen Perspektive mustergültig den anvisierten Preiszonen und die erste Korrektur nach dem Ausbruch wäre mehr als gesund. Der Aufwärtstrend bleibt jedoch weiterhin solange intakt, solange der Kurs über der bullischen Flagge bleibt, auch im Falle eines kurz- bis mittelfristigen Einbruchs.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

