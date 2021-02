Barrick-Gold-Aktie: Ein einziges Trauerspiel!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Wer Barrick-Gold-Aktien in seinem Portfolio hält, hatte in den letzten Monaten kaum Grund zur Freude. Der Kurs des Papiers bewegte sich immer weiter in Richtung Kurskeller und noch immer schein kein Ende des Abwärtstrends in Sicht zu sein. In nur sechs Monaten hat das Papier um rund ein Viertel an Wert verloren.

Im Januar sah es noch einige Zeit lang danach aus, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung