Barrick Gold: Aktie aus technischer Sicht weiterhin im Vollgas-Modus!

Barrick Gold konnte kürzlich ein neues 6-Monats-Hoch markieren und befindet sich tendenziell damit weiter auf dem Weg nach oben. Der größte Goldminenbetreiber der Welt profitiert dabei vom inzwischen wieder erholten Goldpreis. Hier ist aktuell besonders der charttechnische Verlauf interessant.

Entlang einer Aufwärtstrendlinie

Der Kurs ist in den vergangenen zwei Monaten entlang eines sogenannten Trendkanals von knapp 14 Euro auf knapp 19 Euro nach oben gelaufen. Damit sind die Kursverluste seit Juni/Juli bereits wieder ausgeglichen und die Aktie schickt sich an, einen Widerstand in Höhe von 20 Euro anzugehen. Das aktuelle 3-Jahres-Hoch von 21,12 Euro ist dabei die entscheidende Marke. Hierüber wäre der Weg aus Sicht charttechnischer Analysten bis zu knapp 25 Euro frei.

Technisch ist der Aufwärtstrend vor kurzem bestätigt worden, als Barrick Gold den gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage überwand und seither um mehr als 10 % zulegte. Beide Signale, Charttechnik und der „GD200“, gelten unter Analysten als wichtig, sodass hier weitere Impulse erwartet werden.

Fundamentale Analysten sind derzeit weitgehend neutral, technische Analysten sehen die Aktie nun im grünen Bereich.

