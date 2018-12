Barrick Gold-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold hat am Donnerstag nach den Feiertagen einen kleinen Aufschlag geschafft. Es ging um 0,6% nach oben, sodass die Aktie zumindest eine wichtige kleine Zwischenhürde überwunden hat. Chartanalysten machen darauf aufmerksam, dass sich in Höhe der nun erreichten 11,75 Euro eine kleinere Hürde befindet. Wenn diese überwunden wird, sollte es rasch in Richtung 12 Euro und dann auch in Richtung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.