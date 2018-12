Barrick Gold-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold hat am vergangenen Freitag mit einem kleinen Abschlag von fast 1% die Aufwärtsfahrt der vergangenen Wochen etwas abgebremst. Dennoch zeigt sich die Aktie in einem charttechnisch guten Zustand, zumal es an diesem Donnerstag bereits wieder nach oben geht. Innerhalb eines Monats hat der Titel -0,9% verloren. Damit ist die Aktie dennoch deutlich besser als der Markt. Charttechniker sind der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.