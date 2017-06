Barrick Gold Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

wenn es nach den gleitenden Durchschnitten geht, sollte es mit der Aktie in den nächsten Wochen abwärts gehen. Vor ein paar Wochen durchkreuzte die 38-Tage-Linie die 100-Tage-Linie und anschließend sogar noch die 200-Tage-Linie nach unten. Davon zeigte sich die Aktie ziemlich unbeeindruckt und stieg sogar an.

Chartanalyse: Kurs nähert sich dem unteren Bollinger Band

Sollte der Kurs das Bollinger Band nach unten durchbrechen, könnten wieder verstärkt Käufer auf die Aktie auspringen und den Kurs dadurch ansteigen lassen. Sollte der Kurs sich wieder nach oben bewegen, sollte die 20-Dollar-Marke als nächster Widerstand ins Visier genommen werden.

Indikatoren deuten auf eine Seitwärtstendenz hin

Zuletzt stand der Stochastik-Indikator (Woche) kurz vor der Bildung eines Kaufsignals, jedoch kam es nicht dazu und der Kurs lief daraufhin seitwärts. Seitdem deutet vieles auf eine bevorstehende Seitwärtsbewegung hin. Der gleitende Durchschnitt (100) auf Wochenbasis sollte den Kurs in Verbindung mit dem ebenfalls auf Wochenbasis berechneten gleitenden Durchschnitt (200) von unten stützen.

