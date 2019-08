Barrick Gold-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Durch die Hausse an den Goldmärkten – der Goldpreis hat in diesen Tagen bei 1.550 US-Dollar den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2013 erreicht – ist es auch für die Aktie des weltgrößten Goldbergbauunternehmens, Barrick Gold, in den vergangenen Wochen kräftig nach oben gegangen. Die Rallye startete Ende Mai und führte den Kurs am Donnerstag auf ein neues 2-Jahres-Hoch bei 18,18 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



