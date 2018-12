Barrick Gold-Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

In einem relativ schwachen Marktumfeld konnte sich die Aktie von Barrick Gold am Mittwoch recht gut behaupten. Zwar verlor das Minenunternehmen einige Cent an Wert, befindet sich nach Auffassung der charttechnischen Experten jedoch immer noch in einem relativ starken Aufwärtstrend.

In den zurückliegenden drei Monaten konnte der Titel immerhin einen Aufschlag von 36 % für sich verbuchen. Die Aktie steht damit auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.