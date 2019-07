Barrick Gold Aktie: Weiter aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold Aktie | ISIN:CA0679011084 | WKN:870450

Der Kurs vom größten Goldbergbauunternehmen der Welt bewegt sich im Rahmen der Erwartungen weiter Richtung Norden. Die fulminante Rally, welche Ende Mai begann, hat weiterhin Bestand. Der Aufwärtstrend wurde am 17. Juli nochmals mit einem Rücksetzer bestätigt. Solange die in Blau gekennzeichnete Trendlinie nicht unterschritten wird, bleibt das Bild auch positiv.



