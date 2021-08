Barrick Gold-Aktie: Von diesen Entwicklungen hängt der Kurs ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Seitdem es dem Goldkurs im vergangenen Sommer nicht nachhaltig gelang, die 2.000 Dollar-Marke nachhaltig zu überwinden, kam auch die Barrick Gold Aktie ins Wanken. So hat die Aktie in den letzten 12 Monaten knapp ein Drittel ihres Wertes eingebüßt. Immerhin konnte der Kurs in der letzten Woche mit einem Zugewinn von 2,8 % ein kleines Comeback feiern. Allerdings bleibt die Lage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



