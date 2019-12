Barrick Gold Aktie: Verkauf des Massawa-Projekts!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Barrick Gold Corporation (kurz “Barrick Gold”) teilte am Dienstag mit, dass eine Beteiligung an einem Projekt in Senegal verkauft werden soll. Und zwar hat Barrick Gold demnach zusammen mit einem senegalesischen Joint Venture Partner einen Anteil von 90% im „Massawa“-Projekt im Senegal. Dieser Anteil soll an die Teranga Gold Corporation verkauft werden, für insgesamt bis zu 430 Mio. Dollar. Vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung