Barrick Gold Aktie: Tschüss, Royal Road Minerals!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Tschüss, Investment in Royal Road Minerals: Barrick Gold teilte am Dienstag mit, die Beteiligung an dem Unternehmen verkauft zu haben. Barrick Gold kontrollierte vor dem Kauf rund 10,7% der Aktien von Royal Road Minerals. Diese wurden nun über die TSX Venture Exchange zum Preis von 19 Cents je Aktie verkauft. Das gab dann Einnahmen von exakt 4.289.471 Dollar. Damit ist klar, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung