Barrick Gold-Aktie: Talsohle erreicht?

Der Goldpreis konnte zum Ende der abgelaufenen Handelswoche leicht zulegen. Die US-Arbeitsmarktdaten brachten kurzzeitig Schwung in den Goldmarkt. So konnte auch die Barrick-Gold-Aktie einen kleinen Tagesgewinn verbuchen. Damit steigt allerdings die Chance auf eine deutlichere Erholung an.

Finanztrends Video zu Barrick Gold



