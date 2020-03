Barrick Gold-Aktie – Super-Chance im Trendkanal!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Rauf und runter und wieder rauf – so die Entwicklung im Goldpreis in den vergangenen Handelstagen. Erst trieb die Sorge vor einer Pandemie des Corona-Virus die Anleger in das gelbe Edelmetall. Doch scheinbar mussten anschließend einige große Adressen Liquidität heranschaffen im Zuge des Crashs an den Aktienmärkten und der Goldpreis fiel deutlich.

US-Zinssenkung und weitere Notenbank-Maßnahmen!

Mit der gestrigen US-Zinssenkung hingegen ist Gold



