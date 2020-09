Barrick Gold Aktie: Ein Schlussstrich!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Barrick Gold Corporation (kurz “Barrick Gold”) hat etwas getan, was eher nach einer Selbstverständlichkeit aussieht: Sie teilte mit, eine gerichtliche Entscheidung zu akzeptieren. Und zwar geht es da um ein Gericht in Chile („Antofagasta Environmental Court“). Demnach muss der angeordnete Stopp für die „Compañía Minera Nevada“ weiter Bestand haben. Dieses Unternehmen ist laut Barrick Gold ein Tochterunternehmen, welches am Projekt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



