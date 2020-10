Barrick Gold-Aktie – Schlimmer geht immer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Goldpreis kommt einfach nicht nach oben! So bleibt auch wenig Phantasie für die Goldminen-Aktien. Und die Titel von Barrick Gold, des weltgrößten Goldminen-Betreibers, bleiben so ebenfalls in einer Range gefangen! Die bisherigen Gründe für den Anstieg des Goldpreises scheinen schon eingepreist. Die Schuldenorgie der Staaten im Rahmen der Corona-Krise und die damit verbundene Bilanzverdoppelung mancher Notenbanken. Auch die Aussicht auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



