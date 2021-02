Barrick Gold Aktie: Neues am Dienstag!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Am Dienstag meldete sich die Barrick Gold Corporation (kurz „Barrick Gold") mit einer aktuellen Mitteilung. Demnach sei eine Einigung erzielt worden im Hinblick auf den Verkauf des 100%igen Anteils an einer Mine in Peru („Lagunas Norte") an den Käufer „Boroo Pte Ltd" (kurz „Boroo") aus Singapur. Der Kaufpreis soll demnach bei insgesamt bei bis zu („up to") 81 Mio. Dollar liegen.



