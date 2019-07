Barrick Gold Aktie: Neues Hoch lässt Erwartung steigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Barrick Gold Aktie befindet sich in einem sehr starken Aufwärtstrend. Kürzlich fand auch ein Überschreiten des Hochs vom 25. Juni bei etwa 14,50 Euro statt. Zudem befindet sich das Wertpapier in einem bestätigtem Aufwärtstrend. Um das positive Bild weiter aufrechtzuerhalten, muss der Kurs weiter über der Trendlinie notieren und weitere Hochpunkte machen. Hier kommt das Preisziel bei 15,32 Euro in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung