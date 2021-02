Barrick Gold-Aktie: Der Kursmotor stottert!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2020 belief sich der den Barrick Gold-Aktionären zuzurechnende Nettogewinn auf 685 Millionen US-Dollar gegenüber 882 Millionen USD im Vorquartal. Der Hauptgrund für den Rückgang ist, dass in dem vierten Quartal 2020 der realisierte Goldpreis 1.871 USD pro Unze betrug, was niedriger war als die 1.926 USD des Vorquartals. Nach Bereinigung der Posten, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung