Barrick Gold Aktie: Korrektur halt an!

Eigentlich läuft es für Barrick Gold alles andere als schlecht. Sowohl die Zahlen als auch der Ausblick auf die Zukunft konnten in der jüngeren Vergangenheit überzeugen. Dennoch gerät die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten zunehmen unter Druck. In den letzten vier Wochen verlor das Papier um etwa zehn Prozent an Wert.

Quo vadis?

Fundamentale Gründe sind für die Verluste nach Ansicht der Analysten ...



