Barrick Gold Aktie: Konsolidierung möglich!

Nach den starken Anstiegen seit Ende Mai, ist es möglich, dass die Barrick Gold Aktie, jetzt oder in Kürze, eine Verschnaufpause einlegt. Immerhin ist das Papier über 16 % in wenigen Tagen gestiegen.



Als Ziel einer weiteren Aufwärtsbewegung sehe ich den Bereich um 12,30 Euro (Fibonacci Retracement + vorangegangenes Hoch) als wahrscheinlich an. Außerdem rückt die Zone um 12,86 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



