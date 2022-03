Barrick Gold-Aktie: Kleine Korrektur!

Im laufenden Jahr hat sich für die Barrick Gold-Aktie bislang eine klar positive Tendenz ergeben: Das Papier verzeichnet seit dem 1. Januar ein Plus von 26,74 Prozent. In der vergangenen Woche ging es für den Kurs des Unternehmens jedoch abwärts: Der Titel verlor in den vergangenen fünf Tagen 1,67 Prozent. 0,27 Prozent hat der Titel jedoch erneut im letzten Tagesverlauf zugelegt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



