Barrick Gold Aktie: Kein Ende in Sicht?

Barrick Gold ist das größte Goldbergbauunternehmen der Welt. Da Gold innerhalb der öffentlichen Meinung häufig als sichere Anlage in Krisenzeiten angesehen wird, profitierte natürlich auch der Kursverlauf der Barrick Gold Aktie davon. So stieg der Kurs nach seinem Corona Tief um 134 % an. Inzwischen notiert er leicht unterhalb dieses Hochs bei rund 25,51 Euro. Wie steht es um die Zukunft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



