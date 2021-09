Barrick Gold-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Aktie des weltgrößten Goldförderers Barrick Gold erlebt in diesem Jahr ein Wechselbad der Gefühle. Der Jahresstark verlief enttäuschend und sorgte Ende Februar für einen Rücksetzer bis auf 23,63 Kanadische Dollar (CAD). Daran schloss sich eine Erholungsbewegung an, die den Kurs am 19. Mai bis auf 30,65 CAD nach oben führte. Von dem dortigen Widerstandspunkt prallte die Aktie nach unten ab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Barrick Gold



mehr >