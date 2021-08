Barrick Gold-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Barrick Gold-Aktie ist in den letzten Tagen wieder etwas zurückgekommen und notiert derzeit bei 25,48 kanadischen Dollar (CAD). Hintergrund sind die aktuellen Arbeitsmarktdaten in den USA, die besser ausfielen als von den Volkswirten erwartet. Daraufhin sind die Preise von Edelmetallen unter Druck geraten. So sank der Goldpreis um fast 80 Dollar und markierte am 9. August ein 4-Monats-Tief. Dies hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



