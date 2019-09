Barrick Gold Aktie: Jetzt planvoll vorgehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Aktionäre von Goldminen-Aktien konnten in der Mehrzahl in den vergangenen Monaten nicht klagen. Das gilt besonders für Investoren, die sich Anteilscheine von Barrick Gold im Juni ins Depot gelegt haben. Am 20. dieses Monats entstand durch Erreichen der 13 Euro ein immer noch intaktes Point&Figure-Kaufsignal. Dieses wies ein erstes Kursziel von 20,50 Euro auf. In der Spitze ging es ohne nennenswerten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



