Barrick Gold Aktie: Jetzt kann es nur noch einen Weg geben ….

Barrick Gold könnte in den kommenden Wochen einen neuen weiteren Anlauf Richtung neuer Hochs nehmen. Das Unternehmen hängt als Goldminenkonzern an den Entwicklungen am Goldmarkt. Für das gelbe Edelmetall jedoch sieht es aktuell sehr gut aus. Denn die Devisenmärkte dürften weiter unter Druck geraten. Nichts deutet darauf, dass die Europäische Zentralbank, EZB, die Zinsen auf dem aktuell ohnehin niedrigen Niveau halten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



