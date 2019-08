Barrick Gold Aktie: Immer neue Gold-Gewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Wie auch der Goldpreis konnte die Aktie von Barrick Gold am Montag zum Auftakt der neuen Handelswoche punkten. Es sieht so aus, als gelänge der Durchbruch auf Kurse von bis zu 20 Euro, so die Meinung der Analysten. Denn: Der Kurs der Aktie ist in den vergangenen drei Monaten bereits um über 60 % nach oben ausgebrochen. Das verheißt im Verhältnis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



