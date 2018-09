Barrick Gold-Aktie: Die Hoffnung kehrt zurück….

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold konnte am Montag mit einem Aufschlag von mehr als 3,3 % einen neuen Glanzpunkt setzen. Nun sollte es für die Aktie zumindest darum gehen, die wichtige Hürde bei 10 Euro anzugehen. Gelingt dies, dann wäre aus charttechnischer Sicht der Weg frei für eine deutliche Erholung, so die Meinung der Experten. Der Wert könnte in den kommenden Wochen dann sogar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.