Barrick Gold Aktie: Hier sieht es prächtig aus

Barrick Gold musste am Freitag fallende Notierungen hinnehmen. Dennoch sieht es vergleichsweise gut aus, da der Wert noch immer in einem charttechnisch deutlichen Aufwärtstrend verläuft. Die Aktie hat seit Anfang März immerhin deutlich über 20 % aufgesattelt. Damit sind die Notierungen nun in einer zwar neuen, aber sehr wichtigen Phase. Denn die Hürde bei gut 11,30 Euro bis 11,50 Euro scheint ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.