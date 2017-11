Barrick Gold-Aktie: Gute Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Johannes Weber, dass sich bei der Barrick Gold-Aktie ein Boden herauszubilden scheint. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Zwar war die Barrick Gold-Aktie erst kürzlich auf das Unterstützungsniveau bei 13,81 USD zurückgefallen, doch diese Haltezone konnte erfolgreich verteidigt werden, so dass es nun mit einer Bodenbildung wieder aufwärts geht.

Die Entwicklung! Durch die erfolgreiche Bodenbildung könnte es nun gar zu einer Kursexplosion kommen, denn die Unterstützung von unten sowie die Stabilisierung auf dem aktuellen Kursniveau macht einen Gang nach oben immer wahrscheinlicher. Zunächst ging es mit dem Kurs in Richtung des nächsten Widerstands bei 15,25 USD.

Der Ausblick! Nicht zuletzt wegen des guten Chancen-Risiko-Verhältnisses könnte nun eine erste Position bei der Goldaktie riskiert werden, denn falls die Aktie sich dem Widerstand nähert, könnte es zu einem Kursgewinn von fast 9 % kommen.

Wie wird es mit dem Unternehmen und seiner Aktie weitergehen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.