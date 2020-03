Barrick Gold-Aktie: Der Goldrausch geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Von einem haussierenden Goldpreis begleitet ist die Aktie des kanadischen Goldbergbauunternehmens Barrick Gold in den vergangenen Wochen kräftig angestiegen. Am 24. Februar erreichte der Kurs beim Stand von 22,45 US-Dollar ein neues 3-Jahres-Hoch. Höher befand sich der Titel zuletzt im August 2016. Allerdings vermochten die Anleger den Kurs nicht weiter ansteigen zu lassen, das schwache Marktumfeld machte den Käufern in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



