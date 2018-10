Barrick Gold-Aktie: Der Goldpreis steigt – was passiert mit dem Minenwert?

Barrick Gold konnte in den zurückliegenden Handelswochen vom inzwischen steigenden Goldpreis profitieren. Der Titel hat alleine in den vergangenen vier Wochen Aufschläge in Höhe von gut 30 % realisiert. Damit drehte sich auch der charttechnische Trend deutlich nach oben. Auf Sicht von drei Monaten belaufen sich die Kursgewinne auf 15 %.

So lässt sich derzeit ein klarer charttechnischer Aufwärtstrend diagnostizieren. Seit wenigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.