Barrick Gold-Aktie: Goldfans können jetzt sehr genau hinsehen – große Chancen!

Gold ist ohnehin ein Thema in diesen Tagen. Wer aber einen Hebel auf den Goldpreis kaufen möchte, kann dies mit Goldminenwerten tun. Denn ein steigender Goldpreis wirkt sich in der Gewinnzone solcher Unternehmen als Hebel aus, da Margen auf Produktions- und Handelsstufen die Erträge veredeln. Umgekehrt sind Unternehmen in der Verlustzone dann bei einem fallenden Goldpreis mit einem Hebel nach unten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.