Barrick Gold Aktie: Glück im Unglück!

Die heftigen Marktturbulenzen in der vergangenen Woche dürften wohl an keinem Anleger spurlos vorbeigegangen sein. Allerdings kam es nicht überall zu fallenden Kursen, so manches Unternehmen konnte von der Entwicklung auch profitieren.

Allen voran Barrick Gold machte mit satten Kurssteigerungen auf sich aufmerksam. Dafür sorgten unter anderem gute Produktionszahlen, darüber hinaus dürften aber auch steigende Goldpreise eine gewisse Wirkung entfaltet haben. Zwar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.