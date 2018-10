Barrick Gold Aktie: Geht es jetzt wieder abwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

An der Börse startet Barrick Gold mit deutlichen Verlusten in die neue Woche. An den hiesigen Märkten büßt die Aktie des Unternehmens 2,6 Prozent ein und fällt damit bis auf 11,24 Euro zurück. Noch vor wenigen Tagen gab es Hoffnungen auf einen Angriff des Jahreshochs bei rund 12,50 Euro, diese dürften jetzt aber zunächst zu Grabe getragen werden.

Ein Beitrag von Robert Sasse.