Barrick Gold Aktie: Gegen jede Regel!

Geht es mit dem Goldpreis abwärts, so leiden darunter normalerweise auch Aktien von Goldförderern wie Barrick Gold. So zumindest lautet ein ungeschriebenes Gesetz an den Märkten. Dieser Tage haben althergebrachte Erfahrungswerte aber anscheinend nur noch wenig Wert. So interessiert sich auch Barrick Gold derzeit wenig für den Goldpreis und zieht trotz rekordverdächtig niedrigen Preisen für das Edelmetalls immer weiter an.

Ein Beitrag von Robert Sasse.