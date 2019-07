Barrick Gold Aktie: Die Frist läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Diejenigen, welche die Barrick Gold Aktien den vergangenen Wochen im Depot hatten, konnten sich freuen: Die 1-Monats-Performance liegt derzeit – in Euro gerechnet – bei beachtlichen ca. +24%. Auf 12-Monats-Sicht steht aktuell ein Buchgewinn von ca. 29% zu Buche. Was gibt es aktuell zu beachten? Zum Beispiel dies: Es läuft eine Frist in Bezug auf Barrick Gold. Und zwar will das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung