Barrick Gold Aktie: Fällt hier eine mittelfristige Richtungsentscheidung?

Ende April stieg die Barrick Gold-Aktie auf ein Hoch bei 28,50 US-Dollar an und stieß damit erstmals in diesem Jahr an die Marke von 28,00 US-Dollar vor. Es gelang den Bullen aber lange Zeit nicht, diesen Widerstand nachhaltig zu überwinden. Zwei weitere Anläufe scheiterten im Mai. Sie führten in der zweiten Monatshälfte zu kräftigen Gewinnmitnahmen und einem Rückfall unter den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



