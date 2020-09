Barrick Gold Aktie: Es baut sich Druck auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold Aktie: Hier ist deutlich zu sehen, dass sich mehr und mehr Druck auf die Zone von ca. 26,00 Euro aufbaut. Schon mehrfach trieben die Bullen den Aktienkurs in diese Region. Auf der Unterseite hingegen, steigen die Tiefpunkte an, sodass sich ein steigendes Dreieck bildet. Diese Formation ist Trend-bestätigend und im Idealfall geht es in Kürze über die Oberkante hinweg. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



