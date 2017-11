Barrick Gold-Aktie: Erneuter Kursrückgang setzt auf der Unterstützung auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

seit ein paar Tagen befindet sich die Goldminen-Aktie von Barrick Gold in einer sehr interessanten Ausgangsposition. Im Zuge der Quartalszahlen musste das Unternehmen die Euphorie der Anleger bremsen, wodurch der Kurs der Aktie zurückging. Der Rücksetzer wurde dann im Bereich der starken horizontalen Unterstützung aufgefangen und anschließend wieder nach oben gekauft.

Chartbild: Erneuter Rückgang wird wieder von Käufern aufgefangen!

Positiv dürfte nun der gestrige Handelstag stimmen, an dem Anleger wiederholt bei der Barrick Gold-Aktie zugriffen. Zum zweiten Mal konnte die Aktie die Unterstützung verteidigen und schaffte damit neue Turnaround-Hoffnungen.

Charttechnische Einschätzung: Kurserholung könnte in Richtung 15,24 USD gehen!

Sollte die Aktie nun in eine Erholungsrallye übergehen, könnte diese in wenigen Schritten bis auf 15,25 USD hinaufführen. Dies ist der nächste Widerstandsbereich, in dem es wieder spannend werden würde. Eine Unterschreitung der Unterstützung wäre dagegen negativ zu werten und würde wohl etliche Verkaufsaufträge (Stop-Loss) auslösen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.