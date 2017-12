Barrick Gold Aktie: Enttäuschendes 3. Quartal!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

Barrick hat im 3. Quartal enttäuscht. Die Goldproduktion brach um 10% auf 1,24 Mio Unzen ein. Zudem waren die Produktionskosten höher als im Vorjahr. Mit 820 $ pro Unze produzierte Barrick deutlich kostenintensiver als im Vorjahresquartal mit 766 $ pro Unze. Zudem hatte das Unternehmen rechtliche Auseinandersetzungen und außerordentliche Aufwendungen in Tansania zu verkraften. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 11 Mio $ an. Die Zahlen wurden insbesondere von dem Geschäft in Tansania überschattet. Hintergrund ist ein Streit der Tochtergesellschaft Acacia Mining mit der Regierung von Tansania.

Produktionsausfälle bei Acacia

Die tansanische Regierung fordert horrende Steuernachzahlungen, was Acacia als haltlos betrachtet. Darauf reagierte die Regierung Tansanias mit einem Exportverbot. Um eine komplette Verstaatlichung der Minen zu verhindern, hat Barrick der Regierung das Angebot unterbreitet, die Minen in Partnerschaft zu betreiben. Damit würden 50% der Erträge an die tansanische Regierung gehen. Zudem soll die Regierung Entschädigungszahlungen von 300 Mio $ erhalten. Die Regierung habe dem Angebot zugestimmt.

Die Zustimmung von Acacia steht noch aus. Acacia Mining, an der Barrick rund 64% der Anteile hält, produzierte vergangenes Jahr rund 830 Tsd Unzen Gold. Die Tochtergesellschaft ist an der Londoner Börse gelistet und hat aktuell noch einen Marktwert von etwa 700 Mio £. Ungeachtet der Produktionsausfälle bei Acacia will Barrick die Jahresproduktion bis 2020 durch laufende Förderprojekte um bis 1 Mio Unzen ausweiten.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.