Barrick Gold Aktie: Enormer Ausbruch!

Barrick Gold Aktie: Unbedingter Kauf

Barrick Gold hat in den vergangenen Tagen einen immensen Lauf nach oben gestartet. Die Aktie konnte in den zurückliegenden vier Wochen einen Aufschlag von 26 % realisieren. Innerhalb eines Monats war es um 18 % nach oben gegangen. In einem Jahr hat die Aktie gleich +24 % Kursgewinn geschafft und damit das zwischenzeitliche Tief wieder klar überwunden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



