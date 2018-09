Barrick Gold Aktie: Endlich wieder Hoffnung?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold hat am Montag endlich wieder einen kleinen Aufschlag geschafft. Chartanalysten sehen den Wert derzeit dennoch kritisch. Es gibt keine nennenswerten Impulse dafür, dass die Aktie in den kommenden Tagen oder gar Wochen deutlich nach oben steigen könnte. Allerdings gibt es etwas Hoffnung auf eine Stabilisierung des aktuellen Niveaus. Denn: Die Aktie ist in einem formidablen charttechnischen Abwärtstrend verankert. Seit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.