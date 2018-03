Barrick Gold Aktie: Das Ende der Durststrecke?

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

Goldminenaktien im Allgemeinen und Barrick Gold im Speziellen hatten es in letzter Zeit nicht leicht. Die Anzeigetafel zeigte nahezu täglich rote Vorzeichen und es kam zu so manchem Negativrekord. Doch der Aktie von Barrick Gold könnten schon bald bessere Zeiten bevorstehen. Zumindest sehen das die Experten von RBC Capital so.

Nach einer neuen Einschätzung rechnen diese mit steigenden Kursen und halten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.