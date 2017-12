Barrick Gold-Aktie: Eine wohltuende Atempause, doch wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

die Barrick Gold-Aktie konnte sich nach dem charttechnischen Bruch oben halten und in den letzten beiden Wochen im Zuge des steigenden Goldpreises etwas zulegen. Nun ist die Aktie wieder auf der Höhe der 200-Wochenlinie angekommen. Ein Durchbruch ist der Goldminenaktie jedoch bisher nicht gelungen.

Einschätzungen zum Chartbild der Aktie: Kaufsignal hat die Aktie gerettet!

Neben dem Goldpreis, der die Aktie von Barrick Gold unterstützte, hat auch das stochastische Kaufsignal seinen Beitrag geliefert. Zunächst sah es gar nicht gut für die Aktie aus, denn die Unterschreitung der Unterstützung eröffnete weiteres Abwärtspotenzial.

Charttechnische Analyse der Aktie: Der Abwärtstrend dominiert weiter das Chartbild!

Zurück auf Los! Nun stellt sich die Frage, ob die Aktie wieder in Richtung der abwärtsgerichteten Trendlinie ansteigt oder doch eher nach unten tendiert. Nachdem die Aufwärtsdynamik aktuell noch kein richtiges Momentum etabliert hat, halte ich an meiner eher pessimistischen Haltung fest. In 2017 wird sich wohl nichts mehr großartig ändern.

Ein Beitrag von Johannes Weber.