Barrick Gold Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Bis Dezember verlief bei der Barrick Gold Aktie ein starker Aufwärtstrend. Dieser ist aber abgeflacht und ist nun in einen Seitwärtstrend gewandert. Der Ausbruch aus diesem wird ein schweres Ziel. Die SMAs zeigen zwei Kauf- und ein Verkaufssignal an. Das Verkaufssignal könnte jedoch bald aufgelöst werden, da die 38-Tagelinie stetig auf die 100-Tagelinie zugeht. Der MACD zeigt ein Kaufsignal an und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.