Barrick Gold Aktie: Der Befreiungsversuch gelingt!

Barrick Gold hat am Dienstag einen weiteren Schritt in Richtung Aufwärtstrend geschafft. Die Aktie näherte sich mit einem Plus von mehr als 1,3 % nun einer wichtigen charttechnischen Obergrenze und könnte dabei in den kommenden Wochen zu einem Überraschungsgast auf der Gewinnerliste werden. 14 Euro sind möglich, meinen Chartanalysten. Denn: Die Aktie befindet sich im kurzfristigen Erholungsmodus und ist dabei auf ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.