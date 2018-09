Barrick Gold Aktie: Barrick schluckt Randgold Resources!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Nicht wenige Anleger beklagen sich bei der Goldbranche gerne darüber, dass es zu wenige Übernahmen gebe. Solche Naturen dürften sich über die Ankündigung von Barrick Gold freuen, das in Afrika aktive Unternehmen Randgold Resources zu übernehmen. Die Transaktion hat es mit einem Volumen von 18,3 Milliarden USD in sich und ist seit Jahren die größte Übernahme in diesem Sektor.

Barrick Gold bezeichnet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.