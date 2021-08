Barrick Gold-Aktie: Die Bären geben den Ton an!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Barrick Gold-Aktie befindet sich weiterhin fest in Bärenhand. Nach dem Corona-Kollaps hat die Risikobereitschaft an den Märkten im vergangenen Jahr wieder zugenommen, was im Gegenzug zu einer schwächeren Nachfrage nach der als sicherer Hafen geltenden Goldanlage geführt hat. Mit dem schwindenden Goldpreis ging es auch für die Aktie des weltgrößten Goldförderunternehmens Barrick Gold in südlicher Richtung. Vor kurzem haben besser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



